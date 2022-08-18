Глава МИД Дании готов ограничить выдачу виз для российских туристов

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Глава МИД Дании Еппе Куфуд готов ограничить выдачу виз для российских туристов, даже если по этому вопросу не будет принято общего решения на уровне Евросоюза. Об этом он заявил в интервью телеканалу ТВ2.
"Если не получится договориться об общем решении, с датской стороны мы рассмотрим возможность введения ограничений, которые еще больше сократят количество выдаваемых россиянам туристических виз", – сказал он.
По мнению министра, россиянам нельзя позволять проводить свой отпуск в Европе. Он выразил надежду, что в этом его поддержат остальные страны – члены ЕС.
Министры иностранных дел Евросоюза обсудят возможности изменения шенгенского визового кодекса для сокращения выдачи виз гражданам России 31 августа.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западным странам необходимо закрыть въезд для всех российских граждан на год в качестве ответной меры против проведения специальной военной операции. По мнению украинского лидера, данная ограничительная мера станет наиболее действенной и даст возможность восстановить статус-кво.
С аналогичным заявлением выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Посещение Европы она назвала привилегией, подчеркнув, что это не право человека. Премьер добавила, что, хотя авиасообщение с Россией закрыто, страны Шенгенской зоны выдают визы россиянам, из-за чего бремя несут соседи РФ.
Позже стало известно, что в Евросоюзе решили обсудить содержание седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц при этом заявил, что ему трудно представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Политик подчеркнул, что граждане РФ не несут ответственности за ситуацию на Украине.
Премьер-министр Латвии заявил об ограничении въезда в страну россиянам по шенгенским визам
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