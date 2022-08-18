В США назвали слабостью призывы ЕС запретить выдачу виз россиянам

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Возможный запрет на выдачу виз российским гражданам, обсуждаемый в ЕС, обнажил слабость Евросоюза, считает журналист Уильям Натрасс.

"Позорно, что в ЕС подумывают о том, чтобы обвинить во всех грехах обычных граждан, в то время как продолжают позволять российским государственным энергетическим гигантам зарабатывать миллиарды, поставляя топливо в Европу", – написал он в своей статье для американского издания The Wall Street Journal.

По мнению Наттраса, это происходит из-за европейских лидеров, которые оказались неспособны справиться с энергетическим кризисом без поставок из России, но при этом пытаются сохранять видимую эффективность антироссийских санкций.

"Чтобы сохранить санкции, руководство ЕС готово пойти на дешевые пиар-акции против президента [Владимира] Путина", – говорится в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западным странам необходимо закрыть въезд для всех российских граждан на год в качестве ответной меры против проведения специальной военной операции. По мнению украинского лидера, данная ограничительная мера станет наиболее действенной и даст возможность восстановить статус-кво.

После этого экс-глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя не исключил, что призыв Зеленского прекратить выдачу виз гражданам РФ может привести к расколу в Евросоюзе. Он поддержал позицию канцлера Германии Олафа Шольца, который раскритиковал предложение запретить выдачу шенгенских виз всем россиянам.

