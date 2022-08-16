Власти Латвии могут ограничить въезд в страну по шенгенским визам для граждан РФ

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Власти Латвии хотят ограничить въезд в страну по шенгенским визам для россиян. Заявление сделал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, передает ТАСС.

"Концептуально мы договорились не продлевать вид на жительство для граждан РФ и ограничить въезд по шенгенским визам. Мы ожидаем законопроект от МВД", – заявил глава правительства.

Сообщается, что решение остается неофициальным.

Ранее сообщалось, что президент Латвии Эгил Левитс поддержал идею запрета на выдачу туристических виз россиянам. По его словам, данная мера должна стать дополнительным санкционным ограничением в отношении России.

Кроме того, Левитс полагает, что Латвия должна пересмотреть уже выданные россиянам визы и виды на жительство, лишив их тех лиц, которые поддерживают действия российских властей на Украине.

Он также заявил, что вид на жительство не должен предоставляться постоянным жителям Латвии, которые планируют принять российское гражданство. По его мнению, такие лица должны покинуть пределы Латвии.

