ЕК подтвердила, что на встрече глав МИД ЕС обсудят визовые ограничения россиян

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В Европейской комиссии подтвердили, что на неформальной встрече министров иностранных дел стран Евросоюза, которая состоится в Праге 30 и 31 августа, обсудят вопрос выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер рассказала в ходе брифинга в Брюсселе, что в настоящее время продолжаются дискуссии между членами Евросоюза для получения последней информации.
"Я хочу напомнить, что 30–31 августа в Праге состоится неформальная встреча министров иностранных дел, дискуссии также затронут вопрос выдачи виз россиянам, путешествующим в ЕС", – сообщила Хиппер.
Отмечается, что ЕК выступает за скоординированные действия.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западным странам необходимо закрыть въезд для всех российских граждан на год в качестве ответной меры против проведения специальной военной операции. По мнению украинского лидера, данная ограничительная мера станет наиболее действенной и даст возможность восстановить статус-кво.
С аналогичным заявлением выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Посещение Европы она назвала привилегией, подчеркнув, что это не право человека. Премьер добавила, что, хотя авиасообщение с Россией закрыто, страны Шенгенской зоны выдают визы россиянам, из-за чего бремя несут соседи РФ.
Позже стало известно, что в Евросоюзе решили обсудить содержание седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц при этом заявил, что ему трудно представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Политик подчеркнул, что граждане РФ не несут ответственности за ситуацию на Украине.
Премьер-министр Латвии заявил об ограничении въезда в страну россиянам по шенгенским визам
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