Литва продолжит выдавать россиянам визы по гуманитарным причинам

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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис подтвердил, что страна продолжит выдавать визы гражданам России и Белоруссии по гуманитарным основаниям. Об этом сообщает ТАСС.

"Литва, конечно, продолжит выдавать визы россиянам и белорусам, которым они нужны по гуманитарным соображениям. Но [желание] позагорать [на пляже] – это не гуманитарная причина", – заявил дипломат.

Ранее в комментарии изданию Politico Ландсбергис заявил, что страны Евросоюза должны незамедлительно аннулировать ранее выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы. По мнению министра, это требуется сделать хотя бы до завершения российской спецоперации на Украине.

По информации Politico, введение запрета на выдачу туристических виз россиянам не поддерживают Греция и Кипр.

Ранее сообщалось, что министры Евросоюза обсудят возможность сокращения выдачи виз россиянам 31 августа. Может быть создана добровольная система кратного сокращения выдачи туристических виз россиянам.