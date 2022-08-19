Посольства европейских стран оценили процент отказов россиянам в "шенгене"

Фото: depositphotos/Alexandre17

Количество отказов в выдаче шенгенских виз россиянам не увеличилось, несмотря на предложение некоторых стран Евросоюза закрыть границы для граждан РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на дипломатические представительства популярных у россиян стран Европы.

В диппредставительстве Германии отметили, что после снятия коронавирусных ограничений 11 июня, процент отказов снизился в сравнении с показателями начала 2022 года. Теперь россияне могут подать документы на оформление визы и с целью туризма.

Там уточнили, что время ожидания на подачу документов будет зависеть от региона, в котором располагается визовый центр. В среднем, время ожидания может составить от 2 недель до 2 месяцев.

"25 февраля 2022 года Европейский совет принял решение о частичной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Частичная приостановка действия соглашения об упрощении визового режима повлияла на порядок выдачи виз определенным группам лиц (например, деловым путешественникам), но не создала дополнительных причин для отказа", – сообщили в диппредставительстве Германии.

В посольстве Греции уточнили, что причин для отказа в выдаче "шенгенов" россиянам нет. Процент отказов не увеличивается. Оформить визу, по словам представителя посольства, можно в течение 2 дней.

"Наша визовая политика по-прежнему основана строго на Визовом кодексе ЕС", – уточнили в диппредставительстве.

Ситуация с "шенгенами" в Финляндии осложнилась в сравнении с показателями начала года, прокомментировали в посольстве страны. Однако процент отказов остается низким. Для обработки обращения заявителя может потребоваться до 10 дней, добавили в посольстве.

Рост отказов в посольстве Италии вырос в период с января по март 2022 года с 4,6 до 8,4%, сообщили в диппредставительстве. Дипломаты пояснили, что причиной подобного показателя стало уменьшение спроса и числа сотрудников из-за высылок специалистов из России.

"Во втором квартале 2022 года количество заявок выросло более чем в два раза, с 15 000 до более 30 000, и не все из них будут добросовестными путешественниками. Из-за высылки сотрудников консульства обработка заявлений стала более сложной и трудоемкой", – привели данные в пресс-службе посольства.

Перед решением об одобрении визы в посольстве опираются на несколько критериев. В их числе – намерение туриста вернуться в страну по истечении срока действия визы, соответствие заявленной и фактической целей посещения страны, подлинность документов гражданина и другие особенности, добавили в диппредставительстве.

Кроме того, дипломаты посоветовали подавать заявления на оформление визы в Италию за месяц до назначенного срока поездки. Это связано с увеличенным времени обработки заявлений из-за более тщательной проверки документов граждан.

В посольстве Франции не дали комментариев по вопросу об ограничении выдачи виз для граждан РФ, сообщили в РБК.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в разговоре с РБК рассказала, что, несмотря на отсутствие статистики по произвольной выборке отказов практически не наблюдается. По словам эксперта, оформление "шенгена" может занять от 2 до 3 недель с момента подачи документов.

Ранее сообщалось, что министры Евросоюза обсудят возможность сокращения выдачи виз россиянам 31 августа. По данным источника, на первом этапе обсудят создание добровольной системы кратного сокращения выдачи туристических виз россиянам. К ней смогут присоединиться готовые к данному шагу страны ЕС.

Однако турецкие СМИ высказали предположение, что Евросоюз вряд ли примет решение о полном запрете виз для граждан РФ. По данным зарубежного телеканала, принять общее решение государствам ЕС будет сложно из-за некоторых факторов, в числе которых входят политические, географические и экономические особенности.