В чешском парламенте выступили за запрет виз ЕС для россиян

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Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам необходимо включить в перечень антироссийских санкций ЕС, вводимых в связи с событиями на Украине, заявили в парламенте Чехии.

В частности, с таким заявлением выступили председатели комитетов по международным делам верхней и нижней палат чешского парламента Павел Фишер и Марек Женишек.

"В целях безопасности граждан стран ЕС, в том числе граждан Чехии, выдача шенгенских виз для граждан РФ должна быть полностью прекращена", – приводит слова Фишера Чешское радио.

При этом он заявил, что для россиян, которые "нуждаются в поддержке", должно быть сохранено право обращаться в европейские страны с просьбой о проживании и международной охране.

Законодатель Женишек, в свою очередь, считает, что запрет на выдачу шенгенских виз россиянам должен был стать одной из первых санкций ЕС по отношению к России.

Накануне в министерстве иностранных дел Португалии заявили, что правительство страны не поддерживает возможный запрет на въезд в страны ЕС для россиян. Данную инициативу также раскритиковали Греция и Кипр.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ не исключили, что на уровне ЕС будет принято решение прекратить выдавать шенгенские визы россиянам. Замдиректора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал происходящее в данном вопросе политически мотивированной дискриминацией граждан по национальному признаку.

