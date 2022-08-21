В чешском парламенте выступили за запрет виз ЕС для россиян

Фото: depositphotos/kaprikM
Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам необходимо включить в перечень антироссийских санкций ЕС, вводимых в связи с событиями на Украине, заявили в парламенте Чехии.
В частности, с таким заявлением выступили председатели комитетов по международным делам верхней и нижней палат чешского парламента Павел Фишер и Марек Женишек.
"В целях безопасности граждан стран ЕС, в том числе граждан Чехии, выдача шенгенских виз для граждан РФ должна быть полностью прекращена", – приводит слова Фишера Чешское радио.
При этом он заявил, что для россиян, которые "нуждаются в поддержке", должно быть сохранено право обращаться в европейские страны с просьбой о проживании и международной охране.
Законодатель Женишек, в свою очередь, считает, что запрет на выдачу шенгенских виз россиянам должен был стать одной из первых санкций ЕС по отношению к России.
Накануне в министерстве иностранных дел Португалии заявили, что правительство страны не поддерживает возможный запрет на въезд в страны ЕС для россиян. Данную инициативу также раскритиковали Греция и Кипр.
Ранее в министерстве иностранных дел РФ не исключили, что на уровне ЕС будет принято решение прекратить выдавать шенгенские визы россиянам. Замдиректора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал происходящее в данном вопросе политически мотивированной дискриминацией граждан по национальному признаку.
Португалия выступила против запрета на въезд в ЕС для россиян
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: