В Литве не исключили региональный запрет на въезд россиян в ЕС

14:03
Фото: AP Photo/Mstyslav Chernov
Власти Литвы не исключили введение регионального запрета на въезд россиян в Европу. Об этом пишет информационное агентство BNS.
Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что государство стремится к полному запрету на посещение россиянами Евросоюза. Однако, по его словам, Литву сейчас устроит и запрет на въезд граждан РФ лишь в ряд стран.
"В первую очередь мы будем стремиться к европейскому решению, потому что оно самое устойчивое, самое верное с правовой точки зрения. <...> Если его не будет, мы не исключаем возможность поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу и потенциально Финляндию" – сказал он.
Ранее стало известно, что Греция и Кипр выступили против отказа в выдаче виз россиянам. По словам секретаря МИД Кипра Корнелиос Корнелиу, решение может оказаться неправильным. Кроме того, подобная мера не внесет какой-либо ценности для граждан РФ, считают в МИД Кипра.
До этого сообщалось, что в Евросоюзе обсудят возможность запрета выдачи "шенгенов" россиянам до 31 августа. По словам источника ТАСС, министры обсудят в том числе возможность внесения изменений в шенгенский кодекс.
По его словам, на первом этапе обсудят создание добровольной системы кратного сокращения выдачи туристических виз россиянам. К ней смогут присоединиться готовые к данному шагу страны ЕС.
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