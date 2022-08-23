Финляндия замедлила выдачу туристических виз гражданам РФ

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Финляндия замедлила процесс выдачи туристических виз гражданам России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу правительства Финляндии Санну Марин.
Заявление было сделано Марин на пресс-брифинге после выступления на конференции глав финских зарубежных миссий, проходящей в финской столице. Выступление главы правительства транслировалось МИД Финляндии.
"Скажу прямо, на практике мы замедлили выдачу этих (туристических) виз россиянам, чтобы они не выдавались так быстро, как раньше", – заявила она.
Однако, по словам Марин, власти не будут способствовать прерыванию связей родственников, которые находятся в разных странах. Для данной цели визита в Финляндии планируют рассмотреть возможность создания новой гуманитарной визы.
Марин обратила внимание на жесткую позицию страны в вопросе выдачи виз россиянам. По ее словам, дела по этому вопросу должны решаться на уровне Европы.
"Иначе транзит через Финляндию продолжится или даже увеличится", – добавила премьер-министр.
Ранее стало известно, что Греция и Кипр выступили против отказа в выдаче виз россиянам. По словам секретаря МИД Кипра Корнелиос Корнелиу, решение может оказаться неправильным. Кроме того, подобная мера не внесет какой-либо ценности для граждан РФ, считают в МИД Кипра.
До этого сообщалось, что в Евросоюзе обсудят возможность запрета выдачи "шенгенов" россиянам до 31 августа. По словам источника ТАСС, министры обсудят в том числе возможность внесения изменений в шенгенский кодекс. По его словам, на первом этапе обсудят создание добровольной системы кратного сокращения выдачи туристических виз россиянам. К ней смогут присоединиться готовые к данному шагу страны ЕС.
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