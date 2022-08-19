В МИД РФ заявили, что не хотели бы повторения железного занавеса

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Россия не хочет нового железного занавеса, но его опускают страны Запада, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Мы, конечно, не хотели бы никакого нового железного занавеса. Парадокс в том, что его опускают те, кто до сих пор не может представить себе ничего другого, кроме идеологии неолиберальной мысли как единственно возможной для всего мира. Они отрицают остальной мир, кроме тех сегментов и элементов, которые живут по их правилам", – сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".
Замглавы внешнеполитического ведомства также выразил надежду на недопущение нового скандала вокруг невыдачи виз США членам российской делегации на Генеральной ассамблее ООН.
Кроме того, перед США ставится вопрос о незаконном аресте недвижимости РФ. По словам Рябкова, подвижек в настоящее время нет.
Ранее заместитель директора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Россия не исключает, что на уровне Евросоюза будет принято решение прекратить выдавать шенгенские визы гражданам страны. Происходящее в вопросе ограничений выдачи виз россиянам Нечаев назвал политически мотивированной дискриминацией граждан по национальному признаку.
До этого Эстония ограничила въезд в страну и выдачу виз для россиян.
С 18 августа подать заявление на получение визы смогут только те граждане РФ, которые хотят посетить Эстонию, чтобы навестить близкого родственника (мать, отца, сына или дочь), имеющего эстонское гражданство или долгосрочный вид на жительство в стране, а также работающие в республике дипломаты и их родственники, работники, занимающиеся пассажирскими перевозками и международной торговлей.
Россияне готовятся к шенгенским ограничениям
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