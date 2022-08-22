Представители оппозиции ФРГ призвали запретить выдачу шенгенских виз россиянам – СМИ

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Ряд оппозиционных политиков Германии выступают за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам, сообщила газета Bild.

Так, представитель "сестринской" ХДС партии Христианско-социальный союз (ХСС) Андреа Линдхольц заявила, что выдача туристических виз для россиян должна быть прекращена. Речь идет о том, чтобы подать российскому населению четкие сигналы, добавила политик.

Кроме того, Деннис Радтке из Христианско-демократического союза (ХДС) назвал "невыносимым" тот факт, что россияне "едут в отпуск в Европу и тратят свои деньги так, будто ничего не произошло".

В свою очередь, представитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт призвал к прекращению выдачи виз только тем россиянам, которые связаны с руководством России. Он пояснил, что население России не является врагом.

Ранее в парламенте Чехии заявили, что запрет на выдачу шенгенских виз россиянам необходимо включить в перечень антироссийских санкций ЕС, вводимых в связи с событиями на Украине. В частности, с таким заявлением выступили председатели комитетов по международным делам верхней и нижней палат чешского парламента Павел Фишер и Марек Женишек.

До этого в министерстве иностранных дел Португалии заявили, что правительство страны не поддерживает возможный запрет на въезд в страны ЕС для россиян. Данную инициативу также раскритиковали Греция и Кипр.

Также в министерстве иностранных дел РФ не исключили, что на уровне ЕС будет принято решение прекратить выдавать шенгенские визы россиянам. Замдиректора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал происходящее в данном вопросе политически мотивированной дискриминацией граждан по национальному признаку.

