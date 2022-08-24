В ГД предложили лишать гражданства за критику РФ ради получения визы

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил лишать гражданства людей, которые ради получения визы поддержат критику Запада в отношении России. Соответствующее обращение он направил вице-премьеру Андрею Белоусову, передает RT.

Сухарев напомнил о появляющихся в СМИ и социальных сетях сообщениях о том, что некоторые страны планируют внести поправки в миграционное законодательство. По его словам, Запад хочет ввести обязательное условие для получения визы – предоставление записи или декларации с осуждением спецоперации и признанием нелегитимности властей РФ.

В связи с этим, отметил депутат, целесообразно будет создать механизм лишения гражданства или ограничения въезда в страну для согласных пройти указанную процедуру. Сухарев подчеркнул, что это необходимо для защиты интересов России в текущей международной обстановке.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил впускать россиян в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма. При этом он уточнил, что въезд тех, кто признает полуостров российским, "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы".

До этого в парламенте Чехии заявили, что запрет на выдачу шенгенских виз россиянам необходимо включить в перечень антироссийских санкций ЕС, вводимых в связи с событиями на Украине. В частности, с таким заявлением выступили председатели комитетов по международным делам верхней и нижней палат чешского парламента Павел Фишер и Марек Женишек.

