Упоминание о Пушкине убрали со здания Харьковского академического театра

Фото: kharkiv-theatre.com.ua

Упоминание о поэте Александре Пушкине убрали со здания Харьковского академического театра, который когда-то носил его имя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В конце декабря прошлого года депутаты Харьковского облсовета приняли решение переименовать Харьковский академический русский драмтеатр имени Пушкина в Харьковский академический театр. С фасада здания сняли вывеску с фамилией литератора, а также напоминание о том, что это был театр русской драмы.

Демонтаж монументов, которые имеют отношение к советской истории, а также переименование улиц начались на Украине еще в 2015 году. Тогда в стране утвердили закон о декоммунизации.

Ранее Владимир Путин предложил создать в России парк, состоящий из снесенных на Украине памятников. Он посоветовал отправлять такие монументы в РФ. Президент напомнил, что в Одессе снесли памятник основательнице города Екатерине II.