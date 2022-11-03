В Николаеве взорвали обелиск "Родина-мать"

Фото: телеграм-канал Shot

Обелиск "Родина-мать" взорвали в Николаеве на юге Украины. Об этом сообщает местное издание Klymenko.Time в своем телеграм-канале.

Памятник находился в сквере с мемориальным комплексом погибшим во Второй мировой войне. Монумент представлял собой стелу с высеченным на ней лицом женщины.

В результате взрыва обелиск превратился в груду камней.

Ранее Эстония заявила о тотальном сносе советских памятников в 2023 году. Глава Минюста страны отмечала, что сегодня не следует говорить о советских памятниках лишь в контексте истории, так как они стали использоваться для подрыва безопасности государства и пропаганды неправильного подхода к истории.

До этого памятник советским солдатам снесли в Польше. В СК РФ в связи с этим дали поручение завести уголовное дело.



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