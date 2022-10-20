Эстония заявила о тотальном сносе советских памятников в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Эстонские власти заканчивают подготовку документов, согласно которым будет разрешен снос советских монументов, включенных в реестр культурных ценностей, сообщает портал ERR со ссылкой на главу Минюста Лею Данилсон-Ярг.

"Надеюсь, что до конца года у нас будет необходимая правовая база, и мы сможем действовать в соответствии с ней с начала 2023 года", – заявила министр.

По ее словам, в настоящее время нельзя говорить о советских памятниках лишь в контексте истории, так как они стали использоваться для подрыва безопасности Эстонии и пропаганды неправильного подхода к истории, а в связи с этим страна должна принимать жесткие меры.

Данилсон-Ярг уточнила, что трудность возникла с объектами, которые были в связи с их культурной ценностью взяты под охрану страны, и поэтому, по словам главы Минюста, в первую очередь они должны быть удалены из списка подлежащих охране.

"Если возникает спор, вопрос передается на рассмотрение вновь созданной правительственной комиссии. Ее решение будет окончательным", – объяснила глава Минюста.

Ранее памятник советским солдатам снесли в польском городе Валбжих. Данное решение было принято по распоряжению мэра города Романа Шелемея.

До этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со сносом памятника воинам-освободителям в Риге. В ведомстве подчеркнули, что данные действия направлены против интересов России в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в период Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом.



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