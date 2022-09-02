Памятник советским солдатам снесли в Польше

02 сентября, 21:57
Фото: depositphotos/bogdanwankowicz
В польском городе Валбжих в Нижнесилезском воеводстве снесли памятник советским солдатам, заявил мэр города Роман Шелемей.
"Уважаемые господа, после получения заключения Института национальной памяти и воеводы (подтвержденного административным решением) я дал распоряжение немедленно снести памятник солдату Красной армии в районе Гай. Это распоряжение было выполнено", – написал он в Twitter, продемонстрировав фотографию с пустой территорий на месте, где ранее находился монумент.
Возведенный в 70-х годах прошлого столетия памятник представлял собой фигуру советского солдата, а на его цоколе находилась красная звезда и надпись: "Советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне".
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение завести дело в связи со сносом памятника воинам-освободителям в польском Бжеге.
По данным СМИ, снос монумента профинансировал Институт национальной памяти Польши. Его представитель Рафал Лешкевич отмечал, что данный объект является 24-м из 60, которые определены как подлежащие сносу.
Власти Риги начали снос памятника советским воинам-освободителям
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