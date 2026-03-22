Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 марта, 08:48

Спорт

Электронные паспорта спортсменов могут ввести в России в 2028 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России планируют внедрить электронные паспорта спортсменов в 2028 году. Это следует из документов правительства РФ, передает ТАСС.

Ожидается, что такие паспорта сделают спортивную подготовку более эффективной и помогут сохранить здоровье атлетов.

По словам авторов инициативы, сейчас люди стали больше знать о работе организма во время соревнований и тренировок, что позволяет находить талантливых спортсменов и помогать им развиваться. Поэтому необходимо внедрять современные технологии в спортивную подготовку.

Электронные документы сформируют в информационной системе "Спорт", которая является цифровой платформой со сведениями в сфере спорта и физической культуры.

Ранее в России предложили законодательно запретить катание на горнолыжных трассах и в сноуборд-парках без использования шлемов. Как рассказали авторы инициативы, данные меры повысят привлекательность российских курортов, а также приведут национальную практику в соответствие с общемировыми стандартами безопасности активного отдыха.

Читайте также


спорттехнологии

Главное

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика