10 февраля, 16:22

Политика

В ГД предложили ввести электронную карту вместо паспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым выступили с инициативой о создании единой цифровой паспортной карты как документа, удостоверяющего личность. Соответствующее обращение направлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, документ находится в распоряжении РИА Новости.

"Считаем целесообразным актуализировать работу в соответствии с распоряжением правительства РФ от 19.09.2013 N 1699-р и рассмотреть возможность разработки и поэтапного внедрения единой паспортной карты как основного документа, удостоверяющего личность гражданина РФ", – говорится в документе.

По мнению авторов инициативы, такой шаг позволит повысить качество и доступность государственных и муниципальных услуг, сократит временные затраты граждан на их получение, снизит количество подделок и случаев неправомерного использования удостоверений личности, а также будет способствовать увеличению доходов бюджета за счет расширения электронного взаимодействия между гражданами, органами власти и организациями.

Депутаты напомнили, что концепция введения пластиковой карты с электронным чипом в качестве удостоверения личности была утверждена еще в 2013 году. Однако по состоянию на 2026 год в России до сих пор отсутствует полноценный и единообразно признаваемый во всех сферах карточный документ, который одновременно решал бы задачи как офлайн-идентификации, так и цифрового удостоверения, соответствуя при этом всем требованиям безопасности и защиты персональных данных.

Ранее сообщалось, что россияне могут по собственному желанию поставить в паспорте новую отметку о номере записи единого федерального информационного регистра с 1 января 2026 года. Она позволяет дистанционно и безопасно подтверждать свою личность и данные.

