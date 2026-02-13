Росаккредитация запретила Lamoda ввозить товары Adidas в Россию

Фото: 123RF.com/tea

Росаккредитация аннулировала сертификаты соответствия маркетплейса Lamoda на ввоз товаров бренда Adidas в Россию. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу компании.

Adidas ушел из России в марте 2022 года. Однако, по информации телеграм-каналов, остался неофициально через Adidas Kazakhstan. Там делались сертификаты соответствия на оригинальные кроссовки и одежду, которые Росаккредитация аннулировала. Как утверждается, это связано с ужесточением правил из-за увеличения числа поддельных документов на ввозимую из стран ЕАЭС продукцию.

В Lamoda отметили, что "внимательно следят за изменениями требований, знают об ужесточении контроля документов со стороны Росаккредитации и находятся в постоянном контакте с профильными регуляторами".

Торговая площадка уточнила, что выпуск продукции на территорию России осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Lamoda как импортер выполняет все требования, взаимодействует с органами госвласти и по запросу предоставляет документы.

Как уточнили в компании, речь идет о "минимальной части объема ввозимой партии". Остальная часть документов выпускается в России, пояснила пресс-служба маркетплейса.

Ранее российское правительство продлило упрощенный порядок ввоза электроники, включая смартфоны и компьютеры, до конца 2026 года. Меры позволяет не допустить дефицита таких товаров на внутреннем рынке на фоне санкционного давления. Упрощенный порядок касается процедуры получения нотификации на указанные устройства.