09 января, 17:57

Экономика

Кабмин продлил упрощенный порядок ввоза в РФ смартфонов и компьютеров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правительство России продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств, в числе которых смартфоны и компьютеры, до конца 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Решение позволит не допустить дефицита таких товаров на внутреннем рынке на фоне внешнего санкционного давления. Упрощенный порядок касается процедуры получения нотификации на указанную технику", – говорится в сообщении.

Как уточнил кабмин, в перечень также вошли планшеты, ноутбуки, микросхемы и рации.

Упрощенный порядок ввоза предполагает исключение требования о предоставлении таможенным органам информации о нотификации техники, если такие устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования в РФ.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который вводит с 1 сентября 2026 года технологический сбор за ввоз или производство в России продукции с электронной компонентной базой. Минимальный размер не превысит 5 тысяч рублей. Все поступления будут зачисляться в федеральный бюджет.

экономикатехнологии

