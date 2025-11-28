Путин подписал закон о технологическом сборе с сентября 2026 года

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон, который вводит с 1 сентября 2026 года технологический сбор за ввоз или производство в России продукции с электронной компонентной базой. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ожидается, что плательщиками сбора станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввозят или производят такую продукцию и компоненты. При этом их перечни, а также размеры сбора установит правительство страны.

Максимальный размер технологического сбора не превысит 5 тысяч рублей за каждый компонент или продукцию. Все поступления будут зачисляться в федеральный бюджет. В 2026 году доходы от сбора могут составить порядка 20 миллиардов рублей, в 2027 году – порядка 88 миллиардов, а с 2028 года – порядка 110 миллиардов рублей.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что внедрение технологического сбора не окажет значительного влияния на потребительские настроения россиян.

Предполагается, что наиболее высокая ставка сбора будет введена только в отношении наиболее дорогостоящих изделий. Механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности с целью укрепления технологического суверенитета России.

