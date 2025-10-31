Мантуров заявил, что утильсбор не призван закрыть авторынок

Фото: depositphotos/dmitrimaruta

Российское правительство не ставит цели закрыть авторынок с помощью утилизационного сбора, сообщил в интервью РИА Новости первый вице-премьер Денис Мантуров.

Он уточнил, что отсутствие конкуренции затормозит развитие отечественных автопроизводителей.

"Но нам важно создать условия для того, чтобы локальное производство было выгоднее, чем прямой импорт, и это нормальная мировая практика", – пояснил Мантуров.

По его словам, зарубежные инвесторы при принятии решений важным для себя условием видят ликвидацию каналов серого импорта.

"Для нас ключевой момент – контроль за технологическим процессом. И, как видно на примере успешно перезапущенных площадок, комплексный подход, учитывающий интересы всех сторон, дает свой эффект", – заключил собеседник агентства.

Ранее Минпромторг подготовил проект распространения утильсбора на ввозимые в Россию автомобили мощностью более 160 лошадиных сил. Глава ведомства Антон Алиханов отмечал, что такая мера позволит привлечь дополнительные средства для поддержки продаж машин.

Новые правила расчета утильсбора должны были вступить в силу 1 ноября, однако организация "Деловая Россия" призвала ввести отсрочку для завершения оформления таможенных процедур покупателями. После рассмотрения этого обращения Мантуров поручил Минпромторгу проработать предложение.

В настоящее время проект в новой редакции внесен в правительство. Ожидается, что новый механизм расчета утильсбора начнет действовать с 1 декабря.