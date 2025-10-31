Новые правила утильсбора в России могут вступить в силу в декабре

Фото: depositphotos/welcomia

Минпромторг России по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова проработал возможность отсрочки вступления в силу новой схемы расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, сообщила пресс-служба министерства.

Ожидается, что обновленные правила начнут действовать не с 1 ноября, как планировалось изначально, а с 1 декабря. Проект постановления в соответствующей редакции внесен в кабмин.

Решение о переносе, напомнили в ведомстве, было связано с учетом интересов россиян, которые могли заказать и оплатить машины с мощностью двигателя более 160 лошадиных сил после публикации проекта с новыми параметрами или столкнуться с задержками в доставке.

Принятые меры позволят завершить процессы доставки авто в рамках действующих заказов по нынешним правилам, подчеркнули в Минпромторге.

Ранее стало известно, что импорт подержанных легковушек в Россию в сентябре этого года достиг рекордного значения за последние два года. Объем ввоза составил 48,4 тысячи единиц, при этом почти все пришлось на физлиц. Самыми популярными моделями оказались Toyota Corolla и Honda Freed.