Онлайн-продажи автомобилей будут развиваться в России

В России будут развиваться онлайн-продажи автомобилей, свидетельствует Национальный план развития конкуренции на 2026–2030 годы. Он направлен на повышение экономической эффективности страны. Документ уже утвержден правительством, сообщила пресс-служба кабмина.

Доклад по этому направлению должны предоставить Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) к 9 ноября следующего года.

Более того, к октябрю 2026-го ведомства подготовят предложения об обеспечении равного доступа дилеров и независимых автосервисов к необходимой для ремонта и обслуживания машин информации путем разработки соответствующего механизма.

К этому же сроку Минпромторг, Минэкономразвития, ФАС и Роспотребнадзор доложат в кабмин о проработке мер, направленных на недискриминационный доступ потребителей к автомобилям.

К 7 декабря 2026 года Минтранс и ФАС подготовят идеи о совершенствовании нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере транспорта, для создания равных условий работы организаций частной формы собственности, говорится в плане.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что изменение механизма расчета утилизационного сбора не повлияет на доступность самых массовых категорий автомобилей в стране. По его словам, для физлиц льготная ставка останется в силе, если мощность ввозимого в РФ авто не превышает 160 лошадиных сил. Доля таких машин в российском автопарке превышает 80%.