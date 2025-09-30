Глава Минпромторга Алиханов: изменения утильсбора не повлияют на доступность авто

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Изменения механизма расчета утилизационного сбора не повлияют на доступность самых массовых категорий авто в России, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в беседе с ТАСС.

По словам главы министерства, для физических лиц останутся в силе льготные коэффициенты при уплате утильсбора, если мощность ввозимого в страну автомобиля не превышает 160 лошадиных сил. Алиханов уточнил, что доля таких машин в российском автопарке превышает 80%.



"Сумма утильсбора для них останется той же – 3,4 тысячи рублей за новый автомобиль и 5,2 тысячи рублей за автомобиль старше 3 лет", – уточнил министр.

При этом Алиханов подчеркнул, что за 2024 год физические лица ввезли в страну около 218,1 тысячи авто с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил. Это составляет 11% от общего объема отечественного рынка легковых машин и 16% от всех импортированных в страну легковых автомобилей.

Изменения утильсбора в большей степени коснутся авто, которые ввозятся в РФ по параллельному импорту, либо по транспорту автобрендов, прекративших свою работу в стране, резюмировал глава ведомства.

Ранее эксперты предупреждали, что из-за анонсированного Минпромторгом увеличения утильсбора зарубежные автомобили премиум-сегмента могут подорожать на 50%. По мнению специалистов, это приведет к дефициту машин такого типа, так как заменить BMW, Audi, Volvo, Lexus и другие популярные модели фактически нечем.

При этом вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с Москвой 24 указывал, что это сделает покупку автомобилей в России практически невозможной. Он утверждал, что повышение утильсбора повлияет на рост стоимости даже подержанных импортируемых автомобилей.

