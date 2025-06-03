Госдума не поддержала запрет прямых онлайн-продаж автомобилей

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В Госдуме не поддерживают идею по запрету онлайн-продаж автомобилей без посредников. Об этом Агентству "Москва" заявил председатель думского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг.

Соответствующее предложение сделала ассоциация "Российские автодилеры". Там заявили, что эта мера направлена на защиту потребителей, поддержание конкуренции, а также поддержку малого и среднего бизнеса. По их мнению, это также поможет сохранить рабочие места и уплату налогов в бюджет.

"Дело в том, что тренд увеличения продаж через интернет, расширения продаж через интернет – это мировой тренд. Почему? Потому что продажи через интернет в конечном итоге снижают издержки товаропроводящей цепи. И для потребителя автомобиль в итоге, с учетом вот этих сниженных издержек, будет дешевле", – объяснил Гартунг.

В конкурентной борьбе выигрывают именно продажи через интернет, уверен он. По его мнению, если страна пойдет по пути российских автодилеров, то в этом сегменте высокотехнологичного и быстро развивающегося рынка она будет проигрывать и отставать.

Однако парламентарий согласился, что развитие продаж через интернет снизит доходы дилеров.

"Просто традиционный вид торговли автомобилей через автосалоны уходит с арены. Это уходящий тренд. И ничего с этим не поделаешь. <…> Вы посмотрите, как маркетплейсы растут. Да, традиционный ретейл страдает", – добавил депутат.

Гартунг подчеркнул, что, как представитель комитета по защите конкуренции, он понимает автодилеров, но защита конкуренции, по его словам, – "тонкий механизм".

Ранее отмечалось, что количество автомобильных дилерских центров в России может сократиться на треть за ближайший год из-за высокой ключевой ставки и большой закредитованности. Рост ключевой ставки повлечет за собой потерю доходности, сокращение персонала и банкротство автобизнеса, отмечал исполнительный директор ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Игорь Чикин.

