РоАД предложила ФАС запретить производителям прямые онлайн-продажи авто

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Ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) предложила ФАС внести в национальный план по развитию конкуренции на 2026–2030 годы запрет на прямые онлайн-продажи автомобилей для производителей и дистрибьюторов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на письмо главы РоАД Алексея Подщеколдина руководителю ФАС Максиму Шаскольскому.

В ассоциации заявили, что эта мера направлена на защиту потребителей, поддержание конкуренции, а также поддержку малого и среднего бизнеса. Кроме того, это поможет сохранить рабочие места и уплату налогов в бюджет.

Дилеры располагают необходимыми сервисными мощностями для ремонта и технического обслуживания машин, чего чаще всего лишены производители и дистрибьюторы, пояснили в РоАД.

Ассоциация поддерживает создание единых правил купли-продажи, включая новые и подержанные машины. Она также выступает за инициативу по обеспечению равного доступа дилеров и НСТО к актуальным данным, необходимым для ремонта и обслуживания машин. Однако давать им такую возможность в РоАД предлагают только при условии одобрения сертификации СТО производителями и дистрибьюторами.

Ранее сообщалось, что количество автомобильных дилерских центров в России может сократиться на треть за ближайший год из-за высокой ключевой ставки и большой закредитованности.

Рост ключевой ставки повлечет за собой потерю доходности, сокращение персонала и банкротство автобизнеса, отметил директор ассоциации РоАД Игорь Чикин.

Кроме того, замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев обратил внимание, что первые сигналы, свидетельствующие о потенциальных рисках для некоторых участников рынка, уже заметны. С трудностями могут столкнуться как мелкие, так и средние компании, подчеркнул он.

