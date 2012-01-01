Юрист Воропаев опроверг новые штрафы для автомобилей старше 10 лет

В СМИ появилась информация, что с февраля 2025 года в России ужесточили правила проведения техосмотра: якобы владельцам автомобилей старше 10 лет грозят крупные штрафы за нарушение экологических норм. Однако 3 февраля эксперты опровергли Москве 24 эту информацию. О том, как все-таки будет проходить процедура техосмотра в 2025 году – в нашем материале.

Штрафы до 5 000 рублей?

1 февраля ряд СМИ сообщил, что в России начали действовать новые правила проведения техосмотров: они якобы предусматривают штрафы до 5 000 рублей за нарушение экологических норм для владельцев машин старше 10 лет. Ранее президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин сообщал журналистам, что 72% от всего автопарка страны, то есть почти 40 миллионов машин старше 10 лет

Как заявил в разговоре с Москвой 24 юрист Лев Воропаев, в постановление правительства РФ, регулирующее требования к состоянию транспортных средств при прохождении техосмотра, не вносилось никаких поправок. Последний раз положения документа изменяли в декабре 2023 года.

По словам эксперта, информация о нововведениях, в том числе и о порядке проверки техсостояния автомобиля, публикуется в открытом доступе заблаговременно, за одну-две недели до вступления в силу самих документов.



Лев Воропаев юрист Сейчас в постановлении правительства, в пунктах 9.1 и 9.2, указаны требования о том, какое содержание СО₂ должно быть у какого экологического класса авто. Но ничего нового в этой части нет.

Кроме того, нормы к состоянию автомобилей прописаны и в перечне неисправностей и условий, при которых запрещена их эксплуатация, отметил Воропаев. Однако и они остались прежними.

"Да и к тому же это подзаконные акты, они не могут противоречить вышестоящему документу, которым является постановление правительства", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, возможность введения штрафов для хозяев старых авто опровергли и в МВД, рассказала Москве 24 юрист Алла Георгиева.

"В Кодексе об административных нарушениях сейчас есть только штраф в размере 500 рублей за нарушение экологических норм", – отметила она.

Что точно нужно знать

В настоящее время техосмотр отменен для большинства и актуален лишь для некоторых категорий автомобилей. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Раз в год (или, если речь идет о пассажирских перевозках, раз в полгода) проверять техническое состояние ТС необходимо юрлицам. Плюс, по словам эксперта, речь идет об автовладельцах, которые вносят изменения в конструкцию машины.



Ян Хайцеэр президент Национального автомобильного союза Еще это обязательно для владельцев автомобилей старше четырех лет, которые вносят изменения в регистрационные документы, то есть, например, меняют хозяина. Условно, если машине четыре года и ее продают, следующему владельцу, прежде чем поставить ее на учет в Госавтоинспекции, надлежит пройти технический осмотр.

Главное, что следует учесть при подготовке транспорта к такой процедуре, – его исправность, подчеркнул Ян Хайцеэр. То есть сам автомобиль и все его механизмы, включая рулевое управление и оптика, должны полноценно функционировать. Кроме того, нельзя допускать внешних повреждений на корпусе и сколов на стекле.

"Кстати, выхлоп тоже измеряется, он должен соответствовать экологическим нормам, определенным для данного технического средства", – напомнил эксперт.

Он также добавил, что если транспортное средство не пройдет техосмотр с первого раза, нужно будет продолжать делать это до тех пор, пока все не получится. В противном случае владелец не сможет производить с ним какие-либо регистрационные действия, в том числе продавать.