Юрист Воропаев опроверг новые штрафы для автомобилей старше 10 лет

В СМИ появилась информация, что с февраля 2025 года в России ужесточили правила проведения техосмотра: якобы владельцам автомобилей старше 10 лет грозят крупные штрафы за нарушение экологических норм. Однако 3 февраля эксперты опровергли Москве 24 эту информацию. О том, как все-таки будет проходить процедура техосмотра в 2025 году – в нашем материале.
Штрафы до 5 000 рублей?
1 февраля ряд СМИ сообщил, что в России начали действовать новые правила проведения техосмотров: они якобы предусматривают штрафы до 5 000 рублей за нарушение экологических норм для владельцев машин старше 10 лет. Ранее президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин сообщал журналистам, что 72% от всего автопарка страны, то есть почти 40 миллионов машин старше 10 лет
Как заявил в разговоре с Москвой 24 юрист Лев Воропаев, в постановление правительства РФ, регулирующее требования к состоянию транспортных средств при прохождении техосмотра, не вносилось никаких поправок. Последний раз положения документа изменяли в декабре 2023 года.
По словам эксперта, информация о нововведениях, в том числе и о порядке проверки техсостояния автомобиля, публикуется в открытом доступе заблаговременно, за одну-две недели до вступления в силу самих документов.
Кроме того, нормы к состоянию автомобилей прописаны и в перечне неисправностей и условий, при которых запрещена их эксплуатация, отметил Воропаев. Однако и они остались прежними.
"Да и к тому же это подзаконные акты, они не могут противоречить вышестоящему документу, которым является постановление правительства", – подчеркнул эксперт.
Кроме того, возможность введения штрафов для хозяев старых авто опровергли и в МВД, рассказала Москве 24 юрист Алла Георгиева.
"В Кодексе об административных нарушениях сейчас есть только штраф в размере 500 рублей за нарушение экологических норм", – отметила она.
Что точно нужно знать
В настоящее время техосмотр отменен для большинства и актуален лишь для некоторых категорий автомобилей. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Раз в год (или, если речь идет о пассажирских перевозках, раз в полгода) проверять техническое состояние ТС необходимо юрлицам. Плюс, по словам эксперта, речь идет об автовладельцах, которые вносят изменения в конструкцию машины.
Главное, что следует учесть при подготовке транспорта к такой процедуре, – его исправность, подчеркнул Ян Хайцеэр. То есть сам автомобиль и все его механизмы, включая рулевое управление и оптика, должны полноценно функционировать. Кроме того, нельзя допускать внешних повреждений на корпусе и сколов на стекле.
"Кстати, выхлоп тоже измеряется, он должен соответствовать экологическим нормам, определенным для данного технического средства", – напомнил эксперт.
Он также добавил, что если транспортное средство не пройдет техосмотр с первого раза, нужно будет продолжать делать это до тех пор, пока все не получится. В противном случае владелец не сможет производить с ним какие-либо регистрационные действия, в том числе продавать.