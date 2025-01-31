"Известия": авто в РФ могут подорожать из-за повышения утильсбора в Белоруссии

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Увеличение ставок утилизационного сбора в Белоруссии до уровня РФ может привести к росту стоимость ввозимых в Россию автомобилей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на управляющего директора одной из автомобильных компаний Ирину Франк.

По ее словам, благодаря этой разнице в сборах импортеры могли экономить, предлагая машины дешевле, чем на рынке в РФ.

"Теперь эта разница исчезнет, что может привести к росту цен на автомобили, ввозимые через Белоруссию, до уровня официальных дилеров в России, а также сокращению выгодных предложений для покупателей, которые ранее использовали белорусский канал для экономии", – отметила Франк.

Она предположила, что теперь импортеры могут переложить возросшие затраты на утильсбор на конечных потребителей. К примеру, для новых авто премиум-сегмента увеличение цены может составить 5–15%, в зависимости от категории.

Для массовых же моделей рост будет около 3–8%. Такая ситуация сделает белорусский импорт менее конкурентоспособным по сравнению с прямыми поставками в РФ, подчеркнула Франк.

Также ожидается сокращение объема серого импорта. Если еще недавно через Белоруссию в Россию ввозилось порядка 10–15% новых иномарок, то после выравнивания ставок данный поток снизится до 2–5%, заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что российские автовладельцы, купившие машины через параллельный импорт, начали получать уведомления от таможни. Их обязывали доплатить утильсбор, так как при растаможке автомобилей была указана заниженная стоимость.

Позже Федеральная таможенная служба (ФТС) России опровергла информацию о массовой рассылке владельцам автомобилей требований о доплате пошлин.