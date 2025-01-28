ФТС опровергла рассылку автовладельцам требований о доплате пошлин

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Федеральная таможенная служба (ФТС) России опровергла информацию о массовой рассылке владельцам автомобилей требований о доплате пошлин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"ФТС России не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о массовой рассылке ведомством владельцам ввезенных по параллельному импорту автомобилей требований о необходимости доплатить таможенные пошлины", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские автовладельцы, купившие машины через параллельный импорт, начали получать уведомления от таможни. Их обязывали доплатить утильсбор, так как при растаможке автомобилей была указана заниженная стоимость.

Между тем эксперты считают, что новые ставки утильсбора на электрокары и гибриды скажутся на их цене, в особенности на доступные модели.

По словам специалиста Максима Кадакова, для премиального авто стоимостью 10–12 миллионов рублей повышение будет относительно незаметно на фоне общей высокой стоимости. Однако для моделей, цена которых от 2,5 до 4 миллионов рублей, такая прибавка будет существенной, считает он.

