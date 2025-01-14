"Известия": новые ставки утильсбора на электрокары и гибриды повлияют на их цены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новые ставки утилизационного сбора на электрокары и гибриды скажутся на их цене, в особенности на доступные модели, сообщает газета "Известия" со ссылкой на автоэкспертов.

По словам эксперта Максима Кадакова, для премиального электрокара или гибрида стоимостью 10–12 миллионов рублей такое повышение будет относительно незаметно на фоне общей высокой стоимости автомобиля. Однако для моделей, цена которых от 2,5 до 4 миллионов рублей, такая прибавка будет существенной, пояснил он.

Кроме того, повышение ставок утильсбора на электромобили и гибриды значительно повлияет на отечественный рынок "зеленых" автомобилей, считает управляющий директор одной из компаний Ирина Франк.

Она уточнила, что увеличение цен может негативно отразиться на спросе. Например, покупатели, планировавшие покупку электрокара или гибрида в качестве экономного варианта, могут отказаться от такого решения или подобрать более доступные традиционные машины, что может привести к снижению электромобилей на российском рынке.

Ранее россиянам рекомендовали отложить покупку автомобиля, так как авто подорожали на 15% в 2024 году в связи с увеличением утильсбора и колебаниями валюты. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко отметил, что также выросли ставки по автокредитам до 21–34,8%. Средняя ставка составляет 26,39%.