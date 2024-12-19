Экономист Щербаченко: цены на автомобили выросли на 15% с начала года

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Стоимость авто поднялась на 15% с начала 2024 года из-за увеличения утилизационного сбора и колебаний валюты, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко.

По словам эксперта, выросли и ставки по автокредитам до 21–34,8%. Так, сейчас средняя ставка составляет 26,39%.

"80% автомобилей ранее покупались в кредит. Вопрос – брать кредит под высокую ставку или подождать? Лучше подождать", – посоветовал Щербаченко.

Также эксперт заметил, что с начала текущего года в среднем на 25% выросли цены на запчасти. Помимо этого, за последние 10 лет почти вдвое подорожал бензин.

В мае депутаты Госдумы предложили ввести прогрессивную систему предоставления скидок на автокредиты для семей в зависимости от количества детей. Так, для молодых семей в возрасте до 35 лет, у которых нет детей и которые ранее не покупали автомобиль, предлагается предоставлять скидку в размере 20% на кредит для покупки отечественной машины стоимостью до двух миллионов рублей.

Для семей, у которых есть дети, в свою очередь, предлагается давать скидку в размере 30% для покупки авто при условии, что его стоимость не превысит 2,5 миллиона рублей. Для многодетных семей предлагается скидка 50% при максимальной стоимости машины в размере трех миллионов рублей.