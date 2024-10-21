Депутаты ГД предложили разрешить многодетным семьям тратить маткапитал на авто

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Предложение о разрешении многодетным семьям тратить 450 тысяч рублей материнского капитала на погашение автокредита или покупку российского автомобиля направлено министру финансов Антону Силуанову от депутатов партии "Справедливая Россия – За правду" Сергея Миронова и Яны Лантратовой. Документ находится в распоряжении РИА Новости.

Инициатива предполагает расширение программы материнского капитала при рождении в семье третьего и далее ребенка. Авторы обращения считают, что такая мера поддержки будет способствовать развитию человеческого потенциала, улучшению условий жизни многодетных семей, а также может положительно сказаться на демографической ситуации.

Кроме того, как считают Миронов и Лантратова, это станет серьезной помощью для автомобильной промышленности и экономики страны. Также Миронов заявил изданию, что на данный момент после рождения третьего ребенка родители могут направлять 450 тысяч рублей из средств маткапитала на погашение ипотечного кредита.

"Такая поддержка многодетных абсолютно правильная, но помимо решения жилищной проблемы, многим семьям часто не хватает денег на покупку автомобиля", – подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, ранее партия предложила кабмину запустить целевую программу "Минивэн" для многодетных, чтобы семьи могли получать субсидии на покупку автомобиля, а также оформлять кредит на него по льготной ставке.

Между тем на портале "Госуслуги" заработал сервис оказания услуг для многодетных семей "жизненная ситуация". Сервис поможет россиянам не только получать госуслуги проще и быстрее, но и подбирать варианты совместного досуга из представленного перечня.

Сейчас там можно оформить статус многодетной семьи и получить электронное удостоверение, а также узнать о мерах поддержки и ознакомиться со списком учреждений, принимающих электронное удостоверение.