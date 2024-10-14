Депутат Госдумы Журавлев: налог на бездетность не должен быть в современной России

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Налог на бездетность не должен существовать в современной России, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

"Вообще-то в Советском Союзе налог на бездетность был, если уж совсем возвращать те времена. Налог на бездетность – глупость, которая, надеюсь, никогда не осуществится в современной России", – сказал депутат в беседе с РИА Новости.

По его мнению, не стоит доводить все до абсурда, поскольку для того, чтобы улучшить демографию, нужны прежде всего деньги, которые позволили бы молодым семьям без опаски смотреть в будущее. Парламентарий отметил, что необходимо, чтобы молодые родители знали, что будут обеспечены жильем и высокооплачиваемой работой. В этом случае и детей будет больше, считает он.

При этом Журавлев отметил, что и здесь есть подводные камни. По его словам, чтобы не устроить на российской территории бэби-бум исключительно для выходцев из Средней Азии, для начала следует ограничить бесконтрольные миграционные потоки, а потом уже заниматься поддержкой многодетных.

Депутат заявил, что нужен индивидуальный подход, при котором привилегии будут получать россияне, возвращающиеся из-за рубежа, а не низкоквалифицированные трудовые мигранты.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал проверить на экстремизм идеи введения в России налога на бездетность. Так он прокомментировал заявление директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексея Зубца, который предложил свои ставки налога – от 30 до 40 тысяч рублей в месяц с бездетной семьи.

Между тем депутат Госдумы Яна Лантратова, говоря о налоге на бездетность, заявила, что не все практики из Советского Союза нужно бездумно копировать. Она считает, что в вопросах демографии нужно бороться не с причиной, а следствием. Введение налога проблему не решит, а лишь вызовет негативную реакцию общества, объяснила депутат.