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10 октября, 20:43

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Экономист Зубец предложил ввести в России налог на бездетность в размере 30–40 тыс рублей

В России предложили ввести налог на бездетность в размере 30–40 тыс рублей

Фото: depositphotos/blinow61

В России предложили ввести налог на бездетность в размере 30–40 тысяч рублей. Как заявил директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Алексей Зубец, он будет предусмотрен и для граждан, не имеющих детей по медицинским показаниям.

По словам экономиста, такие суммы должны платить и семьи с одним ребенком, поскольку для выправления демографической ситуации необходимо иметь минимум двоих детей.

"Если у вас в семье один ребенок, то налог на неполную "детность" тоже должен быть. Только в уменьшенном размере", – сказал Зубец в эфире НТВ.

В свою очередь, экономист Алексей Кричевский рассказал, что 40 тысяч являются обычной зарплатой для регионов, а в сельской местности люди получают еще меньше. Эксперт назвал возмутительной идею налога для семей, которые уже имеют финансовую нагрузку, воспитывая ребенка.

"Тогда вопрос: эти 30–40 тысяч в месяц государство должно полностью перечислять на счета многодетных семей, получается? Или большая часть уйдет на зарплату таким вот инженерам сочнейших мыслей?" – отметил он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе введения налога на бездетность. При этом он подчеркнул, что нормы по борьбе с пропагандой отказа от деторождения принять стоит, так как нужно защищать семью.

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