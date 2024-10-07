Демограф Ракша: налог на бездетность в России может привести к обратному эффекту

Фото: Агентство "Москва"/Лейла Карипова

В современных реалиях налог на бездетность может привести к обратному эффекту и усугубить ситуацию, заявил в беседе с радио КП демограф Алексей Ракша.

Эксперт считает, что инициатива обложить бездетных россиян налогом вряд ли решит проблему с демографией.

"Когда мы видим исследования, что огромное количество студенческих кредитов, например, и раннее влезание в ипотеку снижает рождаемость, то я понимаю, что этот налог будет, наоборот, понижать рождаемость, потому что будет мешать молодым людям либо копить деньги, либо отдавать кредиты за жилье и так далее", – сказал Ракша.

По его словам, сейчас налога на бездетность нет нигде. Однако есть страны, где с помощью налогов "стимулируется" нахождение в официальном браке. При этом в Советском Союзе налог на бездетность был вынужденной мерой, подчеркнул демограф.

Как отметил Ракша, после войны рождаемость первых детей в советских семьях была достаточно высокой, как и во многих других социалистических странах.

"Я думаю, что это было из-за низкого уровня неравенства, из-за неплохого развития системы детских дошкольных учреждений, за счет достаточно большой равномерности общества", – заключил эксперт.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина ранее заявила, что предложение депутата ГД Андрея Гурулева ввести в стране налог на бездетность является неуместным. По ее словам, пока в стране не обеспечены социальные гарантии, преждевременно говорить о подобных мерах.

Останина подчеркнула, что в советское время вместе с данным налогом государство обеспечивало людей бесплатными яслями, детсадами, а также предоставляло семьям жилье, рабочие места и достойные зарплаты.