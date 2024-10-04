Депутат Останина назвала неуместной идею о введении налога на бездетность в РФ

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Предложение депутата Госдумы Андрея Гурулева ввести в стране налог на бездетность является неуместным. Об этом в беседе News.ru заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина.

"Для начала Госдума нуждается во введении внутренней цензуры на то, чтобы депутаты, прежде чем говорить о каких-то законодательных инициативах, думали, уместны ли они, соответствуют ли социальной и политической обстановке в обществе", – отметила парламентарий.

По ее словам, пока в стране не обеспечены социальные гарантии, преждевременно говорить о подобном налоге. Кроме того, депутат не понимает, как в таком случае будет решаться ситуация с теми, кто находится в зоне СВО, ведь у них нет справки, подтверждающей невозможность быть отцами, соответственно, они подпадают под закон.

Останина подчеркнула, что в советское время вместе с налогом на бездетность государство обеспечивало людей бесплатными яслями, детскими садами и поездками в лагеря, а также предоставляло семьям жилье, рабочие места и достойные зарплаты.

"Если Гурулев по всем этим пунктам внесет законопроекты, предполагающие социальную поддержку, то я первая буду, кто внесет законопроект о налоге для бездетных. И тогда скажу, что мы людям дали все – жилье, работу, ясли и детские сады, стипендии для студентов и не две-три тысячи рублей, а 30 тысяч рублей, чтобы ребята понимали, что они смогут прокормить себя и малыша, поэтому нужно рожать", – заключила депутат.

Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева призвала россиянок не замораживать яйцеклетки, а рожать с 18–19 лет, так как, по ее мнению, самые лучшие семьи образуются в студенческие годы. Кроме того, депутат указала на то, что семьям не нужна финансовая поддержка от государства, поскольку россияне стали жить лучше, поэтому стимулирующие выплаты нельзя назвать хорошей идеей.

