Путин заявил о необходимости ввести в России моду на многодетность

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Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума указал на необходимость формирования в РФ условий для семей, которые позволили бы повышать рождаемость и заботиться о народонаселении.

"Нужно создавать условия, чтобы люди заводили большие семьи, чтобы было модно иметь много детей, как когда-то в России было по 7, по 10 человек в семьях", – отметил президент.

В связи с этим российский лидер призвал решать демографические проблемы и оказывать поддержку семьям с детьми.

"Что касается того, что нас физически не хватает: ну да. Вот тот же Солженицын писал, что главная задача – сбережение народа", – подытожил глава государства.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в стране коэффициент рождаемости находится на "страшно низком уровне" – 1,4. Это, считает он, катастрофически для будущего нации. Справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости, добавил политик.

Для решения этой проблемы Россия реализует целый набор мер, уточнил Песков. Он объяснил, что демография – это та область, где реализуемые меры не имеют сиюминутного эффекта. По словам представителя Кремля, эта тема – один из главных приоритетов главы государства.

На вопрос, можно ли говорить по демографическим показателям, что граждане не верят в будущее, Песков ответил отрицательно. С его слов, такие же показатели и в других странах, что является тенденцией.

