Спикер Госдумы Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе введения налога на бездетность. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента России.

"Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: "Вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество. Это крайности", – заявил Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что нормы по борьбе с пропагандой отказа от деторождения принять стоит, так как нужно защищать семью. Страна, по его мнению, может развиваться, только если в ней будут рождаться дети.

Ранее глава комитета ГД по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала неуместным предложение депутата Андрея Гурулева ввести в России налог на бездетность. Она считает, что в стране не обеспечены соцгарантии, поэтому преждевременно говорить о таком налоге.

Останина также напомнила, что в СССР вместе с введением такой меры государство обеспечивало граждан бесплатными яслями, детсадами, поездками в лагеря, а также предоставляло жилье, работу и достойные зарплаты.