Уполномоченный по правам ребенка заявила, что налог на бездетность не увеличит рождаемость

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Налог на бездетность не увеличит рождаемость. Об этом уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская написала в своем телеграм-канале.

Она указала, что вместо радикальных высказываний можно ввести дополнительные меры поддержки. Кроме того, Ярославская заявила о необходимости менять философию в обществе, а не усугублять положение семей, которые и так сталкиваются с трудностями.

Ранее экономист Алексей Зубец предложил ввести в России налог на бездетность в размере 30–40 тысяч рублей.

С его слов, налог должны платить и семьи с одним ребенком, поскольку, считает он, для выправления демографической ситуации нужно иметь минимум двоих детей. Однако в этом случае они будут платить меньшую сумму, то есть налог на неполную "детность".