В России привели предварительные расчеты для налога на бездетность

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В России предложили повысить для бездетных ставку подоходного налога. Соответствующее предложение внес депутат Госдумы Евгений Федоров.

Как считает депутат, невозможность иметь детей не должна освобождать человека от повышенной налоговой ставки "по принципу выплаты алиментов".

"В бюджете нет денег, которые бы пришли не от людей. Каждая копейка в бюджете из чьего-то кармана. И пришло время разделить граждан, нуждающихся в поддержке, от тех, за счет кого эту поддержку нужно оказывать", приводит URA.RU слова Федорова.

По словам депутата, ставка повышенного подоходного налога в настоящее время находится на обсуждении. Родители в России должны получать около 30–40 тысяч рублей на одного ребенка в форме государственной поддержки. В свою очередь, налоговая ставка для бездетных должна будет рассчитываться по этим показателям, считает Федоров.

Он также добавил, что для бездетных россиян налоговая ставка должна быть выше 13%.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе введения налога на бездетность. При этом он подчеркнул, что нормы по борьбе с пропагандой отказа от деторождения принять стоит, так как нужно защищать семью.

В свою очередь, председатель комитета ГД по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина ранее заявила, что предложение депутата ГД Андрея Гурулева ввести в стране налог на бездетность является неуместным. По ее словам, пока в стране не обеспечены социальные гарантии, преждевременно говорить о подобных мерах.