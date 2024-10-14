Депутат Миронов предложил проверить идею налога на бездетность на экстремизм

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Идеи введения в России налога на бездетность нужно проверить на экстремизм. Об этом лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов написал в телеграм-канале.

Так он прокомментировал заявление директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексея Зубца, который предложил свои ставки налога – от 30 до 40 тысяч рублей в месяц с бездетной семьи. Миронов выразил надежду, что "либеральные финансисты рангом повыше не уцепятся" за подобную инициативу.

"Демографическая тематика в некоторых больных умах оборачивается настоящим людоедством, граничащим с экстремизмом. Хорошо бы правоохранительным органам изучить такие идеи", – добавил политик.

Между тем депутат Госдумы Яна Лантратова, говоря о налоге на бездетность, заявила, что не все практики из Советского Союза нужно бездумно копировать. Она считает, что в вопросах демографии нужно бороться не с причиной, а следствием. Введение налога проблему не решит, а лишь вызовет негативную реакцию общества, объяснила депутат.