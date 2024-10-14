В РПЦ назвали провокацией предложение ввести налог на бездетность

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Предложение установить в России налог на бездетность является провокацией, считает председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Он обратил внимание, что такие абсурдные идеи появляются все чаще.

"Они вбрасываются, на мой взгляд, для того, чтобы вызвать негатив к теме поддержки традиционной семьи и ограничения деструктивных идеологий, в частности, воспрепятствовать принятию закона о запрете пропаганды чайлдфри", – передает РИА Новости его слова.

Цель подобных провокаций заключается в ослаблении суверенитета страны, объяснил Лукьянов. На этом фоне становится еще яснее, что Россия держится правильного курса, защищаясь от деструктивных идеологий, добавил священнослужитель.

По его мнению, запрет пропаганды чайлдфри "оздоровит российское общество".

Предложение о налоге на бездетность в России было озвучено депутатом Госдумы Андреем Гурулевым. Экономист Алексей Зубец, в свою очередь, предложил установить сумму налога в 30–40 тысяч рублей.

В Госдуме раскритиковали данную инициативу, отметив, что семья и дети не создаются по принуждению и санкциями. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, в свою очередь, подчеркнула, что налог на бездетность не увеличит рождаемость.

