Депутат ГД Милонов: семья и дети "не создаются по принуждению"

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Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал идею введения налога на бездетность. Свое мнение он высказал в разговоре с RT.

"Мне, как бородатому, например, было бы приятно, если бы все в стране носили бороды. И у кого бороды нет – пускай заплатит налог. Включая женщин! А что? Уровень экспертизы на том же уровне", – объяснил он.

Депутат уточнил, что семья и дети "не создаются по принуждению и санкциями". По его словам, любовь "не появляется в тени" налоговых вычетов и НДФЛ. Если сторонники налога на бездетность хотят помочь России, то они могут жертвовать деньги на развитие института семьи, добавил Милонов.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сказала, что налог на бездетность не увеличит рождаемость. Она отметила, что вместо радикальных заявлений можно ввести дополнительные меры поддержки. Кроме того, детский омбудсмен считает, что в обществе нужно менять философию, а не усугублять положение семей, и так сталкивающихся с трудностями.

До этого экономист Алексей Зубец предложил ввести в России налог на бездетность в размере 30–40 тысяч рублей.

С его слов, налог должны платить и семьи с одним ребенком, поскольку, считает он, для выправления демографической ситуации нужно иметь минимум двоих детей. Однако в этом случае они будут платить меньшую сумму, то есть налог на неполную "детность".