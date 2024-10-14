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14 октября, 05:48

Общество

Песков заявил, что предложение о налоге на бездетность нужно проанализировать

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Специалистам необходимо проанализировать предложение о введении в России налога на бездетность. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Кремлю пока неизвестны все детали этого предложения. Песков также напомнил, что в советское время уже был опыт введения аналогичного налога.

"Надо проанализировать этот опыт. На первый взгляд, этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию", – цитирует Пескова РИА Новости.

Предложение о налоге на бездетность в России было озвучено депутатом Госдумы Андреем Гурулевым. Экономист Алексей Зубец, в свою очередь, предложил установить сумму налога в 30–40 тысяч рублей.

Он также высказал предложение обложить этим же налогом граждан, не имеющих детей по медицинским показаниям, и семьи с одним ребенком, поскольку для выправления демографической ситуации необходимо иметь минимум двоих детей, считает он.

В Госдуме раскритиковали данную инициативу, отметив, что семья и дети не создаются по принуждению и санкциями. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, в свою очередь, подчеркнула, что налог на бездетность не увеличит рождаемость.

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