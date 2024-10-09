09 октября, 12:55Политика
Депутат Иванов призвал помогать бойцам СВО для повышения рождаемости в России
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов призвал помогать бойцам СВО для повышения рождаемости в России. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По его мнению, в вопросе демографической политики нужно действовать "пряниками, а не кнутами". Он уверен, что женщина захочет детей, когда у нее будет "свито гнездо" и появится уверенность в завтрашнем дне.
Парламентарий подчеркнул, что соцподдержка семей в России со стороны государства одна из лучших в мире. Он уверен, что помочь с решением демографической проблемы может каждый.
"Для этого достаточно помогать нашей армии, нашим парням на СВО, чтобы приблизить победу", – заявил депутат.
Ранее председатель ГД Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе введения налога на бездетность. При этом он подчеркнул, что нормы по борьбе с пропагандой отказа от деторождения принять стоит, так как нужно защищать семью.
В свою очередь, председатель комитета ГД по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина ранее заявила, что предложение депутата ГД Андрея Гурулева ввести в стране налог на бездетность является неуместным. По ее словам, пока в стране не обеспечены социальные гарантии, преждевременно говорить о подобных мерах.
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