Депутат Иванов призвал помогать бойцам СВО для повышения рождаемости в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов призвал помогать бойцам СВО для повышения рождаемости в России. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его мнению, в вопросе демографической политики нужно действовать "пряниками, а не кнутами". Он уверен, что женщина захочет детей, когда у нее будет "свито гнездо" и появится уверенность в завтрашнем дне.

Парламентарий подчеркнул, что соцподдержка семей в России со стороны государства одна из лучших в мире. Он уверен, что помочь с решением демографической проблемы может каждый.

"Для этого достаточно помогать нашей армии, нашим парням на СВО, чтобы приблизить победу", – заявил депутат.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе введения налога на бездетность. При этом он подчеркнул, что нормы по борьбе с пропагандой отказа от деторождения принять стоит, так как нужно защищать семью.

В свою очередь, председатель комитета ГД по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина ранее заявила, что предложение депутата ГД Андрея Гурулева ввести в стране налог на бездетность является неуместным. По ее словам, пока в стране не обеспечены социальные гарантии, преждевременно говорить о подобных мерах.