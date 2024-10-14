Депутат Лантратова призвала не копировать бездумно налог на бездетность из СССР

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Не все практики из СССР нужно бездумно копировать, заявила депутат ГД РФ Яна Лантратова в беседе с RT.

Она напомнила, что сейчас все вспоминают советскую промышленность и образовательную систему, которая считалась одной из лучших в мире. Однако в вопросах демографии, по ее словам, стоит бороться с причиной, а не со следствием.

"Введением дополнительного налога проблему не решишь, можно вызвать только негативную реакцию общества, которое было бы справедливо возмущено в случае его введения", – указала она.

В пример депутат привела тех, кто не может завести детей, но очень хочет. Вместо налога было бы разумнее создать условия для рождения детей и повышения социальной поддержки семей, включая доступное жилье, медпомощь, повышение пособий, налоговые льготы, доступные детсады, качественное образование, перечислила парламентарий.

"Вот что действительно поможет", – заключила она.

Ранее директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Алексей Зубец призвал ввести налог на бездетность в размере 30–40 тысяч рублей, включая тех, кто не может иметь детей по медицинским показаниям.

Однако, по словам уполномоченной по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, это не увеличит рождаемость. При этом представитель РПЦ иерей Федор Лукьянов назвал такое предложение провокацией против традиционных ценностей и попыткой помешать запрету идеологии чайлдфри.

