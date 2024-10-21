Сервис "жизненная ситуация" для многодетных семей появился на "Госуслугах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале "Госуслуги" заработал сервис оказания услуг для многодетных семей "жизненная ситуация". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера – руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.

Как рассказал Григоренко, сервис поможет россиянам не только получать госуслуги проще и быстрее, но и подбирать варианты совместного досуга из представленного перечня.

Сейчас в сервисе можно оформить статус многодетной семьи и получить электронное удостоверение, а также узнать о мерах поддержки и ознакомиться со списком учреждений, принимающих электронное удостоверение. Перечень госуслуг, которые можно будет получить на единой странице сервиса, планируется расширять, указали в аппарате Григоренко.

Так, можно будет прикрепиться к поликлинике, оформить выплату при рождении ребенка и ежемесячную соцвыплату на детей. Кроме того, появится возможность через сервис получить деньги для обеспечения детей школьной и спортивной формой и ежемесячные выплаты на проезд.

Помимо этого, многодетным семьям будут приходить адресные уведомления. В планах также расширить список льгот, которые многодетные семьи могут получить по электронному удостоверению, показав QR-код из приложения "Госуслуги".

Оказание госуслуг по принципу "жизненные ситуации" является частью федпроекта "Государство для людей".

Ранее Владимир Путин потребовал сделать бесплатными спортивные занятия для детей из малообеспеченных и многодетных семей. По его словам, в формально бесплатных секциях и центрах подготовки родители тратят много денег на экипировку детей и аренду площадок, оплачивают спортивные сборы и делают взносы за участие в соревнованиях.

Российский президент подчеркнул, что никогда бы не выполнил нормативы мастера спорта по самбо и дзюдо, если бы за все надо было платить, как сейчас.