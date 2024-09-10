В Госдуме поддержали идею выплат многодетным семьям ко Дню семьи, любви и верности

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Идею об установлении ежегодной выплаты многодетным семьям ко Дню семьи, любви и верности поддержала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом сообщает RT.

Депутат отметила, что, даже если главные потребности семьи закрыты, полученные средства всегда можно потратить на творческое развитие детей или, например, на семейную поездку. Поэтому, по мнению Бессараб, идея ежегодных выплат многодетным семьям является замечательной.

"Речь ведь идет не только о естественных потребностях и нуждах семьи, а о развитии семьи, о том, чтобы детям было интересно. Думаю, что это очень-очень хорошая идея", – подчеркнула депутат.

Ранее Владимир Путин поручил проработать вопрос выплат многодетным семьям ко Дню семьи, любви и верности. Соответствующее поручение было направлено правительству России. Также президент поручил кабмину расширить выплаты в 10 тысяч рублей по уходу за детьми-инвалидами.