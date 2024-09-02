Депутаты ГД направили в кабмин проект об увеличении пособия по уходу за ребенком

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В РФ могут увеличить пособие по уходу за ребенком. Соответствующий проект направили в российский кабмин депутаты Госдумы от партии ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, сообщили в пресс-службе партии.

Как говорится в сообщении, в партии предлагают установить минимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года в размере, равном 100% от прожиточного минимума для детей в регионе. Также депутаты предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до 60% от среднего заработка родителя.

Как считают авторы проекта, это позволит повысить уровень жизни молодых семей, так как сейчас, по словам депутатов, при выходе в декрет женщина может рассчитывать лишь на 40% от своего прежнего среднего заработка.

"Реальная зарплата в России – 30–60 тысяч, поэтому мамы в декрете получают всего 15–25 тысяч. Как можно выжить на такие деньги, особенно если женщина – мать-одиночка или только что закончила учебу? В таких условиях разговоры об ипотеке и автомобилях выглядят абсурдно", – отметил Слуцкий.

Депутат ГД Яна Лантратова ранее предложила дополнить перечень нестраховых периодов для многодетных семей. По ее мнению, туда нужно включить время ухода одного из родителей одновременно за тремя и более детьми, не достигшими возраста 14 лет.

Как отметила депутат, если в семье растет большое количество детей, их воспитание может стать основным занятием матери. Из-за этого она не сможет полноценно работать.